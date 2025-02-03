В Латвии прогнозируют рост угроз со стороны России в 2025 году

Злонамеренная деятельность России в Латвии в 2025 году может стать более разнообразной. Среди вызовов безопасности страны главное место будет занимать риск диверсий, инспирированных российскими спецслужбами.

Такой прогноз сделала Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По прогнозам службы, Россия, несомненно, продолжит попытки влиять на общественно-политические процессы в Латвии и в 2025 году, в том числе и агрессивными методами. При этом организованные злонамеренные действия РФ могут стать более разнообразными.

Отмечается, что в 2025 году российские спецслужбы продолжат активную деятельность против Латвии, сохраняя тот же уровень агрессивности.

Среди вызовов безопасности Латвии главное место будет занимать риск диверсий, инспирированных российскими спецслужбами. Как компонент гибридной войны, диверсии могут быть использованы для дестабилизации внутренней безопасности страны, нанесения ущерба инфраструктуре и создания ощущения незащищенности в обществе.

В СДБ отметили, что рост этих рисков связан с изменением тактики Кремля - от трактовки вторжения в Украину как локальной войны до геополитического конфликта с НАТО.

В то же время традиционная разведывательная деятельность - вербовка латвийцев для получения секретной информации - будет оставаться основой деятельности российских спецслужб.

Их, как и раньше, в первую очередь будет интересовать информация о военной и гражданской обороне, энергетической и транзитной политике, событиях с пропагандистским потенциалом, а также позиция Латвии в международных отношениях по отношению к политике Кремля.

Кроме этого, как отметили в СДБ, также будут приложены усилия для вербовки лиц, которые могут влиять на принятие решений в интересах России.