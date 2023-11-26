Латвия хочет присоединиться к переговорам по разблокированию границы Украины и Польши

Латвия заявила о готовности присоединиться к переговорам по разблокированию границы Украины и Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Латвии.
Соответствующее заявление глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сделал во время телефонного разговора с министром по европейским вопросам в правительстве Польши Шимоном Шинковским вель Сенко.
"Министр иностранных дел Латвии передал готовность Латвии приобщаться и оказывать помощь в поиске разрешения ситуации", - говорится в сообщении.
Оба министра также обсудили будущее решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Кариньш подтвердил, что Латвия поддерживает Украину по пути к евроинтеграции, отметив, что переговоры должны начаться уже в этом году.
Министры также обсудили сотрудничество между Латвией и Польшей в рамках ЕС и дальнейшее развитие ЕС.
Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на пунктах пропуска.
Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для нашей страны.
РБК-Украина побывало на украино-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.
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