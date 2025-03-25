Латвия готова способствовать усилению санкции против металлургии РФ, - нардеп

"Получил ответ латвийского МИДа на мое обращение по санкциям. Латвия будет работать над усилением санкций в отношении металлургической индустрии РФ. Наши латвийские друзья последовательны и устойчивы в поддержке Украины, в отличие от многих других стран. Потому что сегодня мы оказались в ситуации, когда Европа вроде бы стремится усилить безопасность, декларирует усиление давления на путинский режим, в то же время увеличивает импорт сжиженного природного газа, нефти и продолжает использовать российские металлы. Причем в случае последних торгуют с компаниями, которые непосредственно обеспечивают российское ВПК", - подчеркнул нардеп.

Напомним, что в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские металлургические продукты, в частности слябы, еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024-го по сентябрь 2028-го установлен в размере 8,5 млн т с более детальной разбивкой по периодам.

Предыдущие санкции на импорт слябов были введены в октябре 2022 года, в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продлиться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

Напомним, 24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России. Он направлен, в частности, против теневого флота РФ, а также банков, которые обходят ограничения.

В то же время в тот же день глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что блок начал работу над 17-м пакетом санкций. Пока неизвестно, когда его представят.