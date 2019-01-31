У Латвії заборонили російський телеканал за розпал ненависті до українців

Трансляцію "РТР-Росія" заборонили на три місяці

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию на территории страны телеканала "РТР-Россия" из-за разжигания ненависти к гражданам Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Leta.

Как отмечается, запретили ретрансляцию на три месяца. Эксперты, к которым обратилась Нацсовет, решили, что программы телеканала " разжигают ненависть к украинцам.

В частности, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 22 мая обнаружили ненавистнические высказывания в адрес части украинского государства. В программе "60 минут" 11 января 2018 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал к войне с Украиной.

Комментируя решение об ограничении трансляции, ведомство ответило, что считает вещания российского канала в Латвии частью "гибридной войны Кремля", а прекращение вещания - сигналом к недружественных стран о том, что Латвия защищает свое информационное пространство.

В Нацсовете подчеркнули, что рассчитывают на соблюдение латвийских законов телеканалом после снятия ограничений на ретрансляцию.

Напомним, британский медиарегулятор Ofcom, после проверок пропагандистских программ телеканалов РФ 20 декабря 2018 года признал российский телеканал RT виновным в нарушении принципа объективности.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Запорожье ретрансляцию запрещенных на территории Украины российских телевизионных каналов.