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У Латвії продовжили надзвичайний стан

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 20:59
У Латвії продовжили надзвичайний стан
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайний стан буде продовжено до 13 травня

Уряд Латвії прийняв рішення продовжити режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Latvijas Avīze.

Повідомляється, що Кабмін прийняв рішення про продовження надзвичайного стану в країні для протидії пандемії до 12 травня.

"Ми не можемо розслаблятися, тому що пандемія COVID-19 триває. Після консультації з епідеміологами і фахівцями, уряд вирішив продовжити надзвичайний стан до 12 травня. Це означає, що ми не підсилюємо вже існуючі обмеження, але і не послаблюємо їх", - зазначив прем'єр-міністр Кришьянис Кариньш.

Нагадаємо, 14 березня уряд Литви оголосило про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Тоді уряд постановив запровадити загальнонаціональний двотижневий карантин у країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввели і уряд Латвії.

Крім того, 3 березня в Латвії підтвердили першу смерть від коронавірусу. Померла 99-річна жінка, яка мала ряд інших хронічних захворювань.

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