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В Латвии продлили чрезвычайное положение

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 20:59
В Латвии продлили чрезвычайное положение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайное положение будт продлено до 13 мая

Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

Сообщается, что Кабмин принял решение о продлении чрезвычайного положения в стране для противодействия пандемии до 12 мая.

"Мы не можем расслабляться, потому что пандемия COVID-19 продолжается. После консультации с эпидемиологами и специалистами, правительство решило продлить чрезвычайное положение до 12 мая. Это значит, что мы не усиливаем уже существующие ограничения, но и не ослабляем их", - отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Напомним, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распространением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.

Кроме того, 3 марта в Латвии подтвердили первую смерть от коронавируса. Скончалась 99-летняя женщина, которая имела ряд других хронических заболеваний.

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