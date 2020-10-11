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Кількість затриманих під час протестів у Білорусі зросла

Білорусь, Неділя 11 жовтня 2020 19:22
Кількість затриманих під час протестів у Білорусі зросла
Фото: затримання у Білорусі (t.me/radiosvaboda)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість затриманих під час протестів у Білорусі продовжує зростати. Станом на 19:00 правозахисниками вдалося встановити особи 253 затриманих у Мінську та інших містах країни.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Сьогодні затримання відбувалися у Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Жлобині, Молодечному, Вітебську та Могилеві.

Фото: затримання у Гомелі (t.me/radiosvaboda)

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову протестували проти режиму Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагали нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів. Акції протесту розганялися силовиками.

У Мінську проти демонстрантів застосовували світлошумові гранати та газ. Поблизу стели "Мінськ - місто герой" сталися сутички між протестувальниками та силовиками.

Також РБК-Україна писало, що мітингувальників у Мінську розганяли за допомогою водометів.

Крім того, у білоруській столиці були чутні сильні вибухи та звуки пострілів.

Зазначимо, що затримання у Мінську почалися ще до початку запланованої акції протесту.

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