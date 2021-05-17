У Латвії засудили до в'язниці колишнього бойовика "ЛНР"
Ризький суд засудив колишнього бойовика так званої "ЛНР" Бенеса Айо до 2 років та 6 місяців у в'язниці. Його визнали винним у закликах до ліквідації державної незалежності Латвії.
Суд визнав колишнього бойовика винним у порушенні статтей 81, 82 та 83 Кримінального кодексу Латвії, тобто заклик до силового повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.
"Судячи з листів в ЗМІ та публікацій в інтернеті, кілька років він перебував на території так званої "ЛНР". Згідно з даними слідства, Айо брав активну участь в бойових діях на сході України", - зазначили в агентстві.
Айо з лютого 2015 року перебував у розшуку. А з листопада 2019 був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через його участь у війні на Донбасі. На початку 2020 року Айо затримали в Росії, куди він приїхав на акцію протесту, але Москва не видала бойовика Ризі та надала йому політичний притулок.
Нагадаємо, у 2014 році Служба безпеки України затримала Беноса Айо в Донецьку. Тоді він був активістом російської політичної партії "Інша Росія". Після затримання правоохоронці видворили його з України.
Додамо, у квітня суд Маріуполя оголосив вирок найманцю приватної армії "Вагнера", який у 2015 році вступив до лав так званої "ДНР". Бойовика засудили до 6 років в'язниці за підготовку вибуху в Маріуполі.