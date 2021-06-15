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У Латвії скасували вимогу носити маски на вулиці

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 15 червня, уряд Латвії прийняв рішення скасувати обов'язкову вимогу щодо носіння масок на вулиці. Зокрема, де спостерігається інтенсивний рух людей.

Про це повідомляє Delfi.

Йдеться про місця вуличної торгівлі, тераси кафе і ресторанів, заходи і подібні місця.

Тепер маски необхідно використовувати тільки всередині приміщень.

Оскільки в Латвії двотижневий показник захворюваності коронавірусом впав нижче 200 випадків на 100 тисяч жителів, Міністерство охорони здоров'я вважає допустимим переглянути обмеження.

Нагадаємо, сьогодні у Латвії запустили мобільний додаток " Covid19Verify" для перевірки або сканування QR-кодів covid-сертифікатів. Поки вони доступні для користувачів Apple.

Крім того, раніше у Латвії виявили" Колумбійський " штам коронавірусу. За даними вчених, він містить в собі дві небезпечні мутації.

Додамо, що в середині травня Латвія скасувала обов'язковий карантин для туристів. Однак не для всіх країн.

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