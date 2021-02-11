У Латвії скасували комендантську годину, введену через COVID

Уряд Латвії скасував дію комендантської години на вихідних. Замість неї буде посилена робота поліції щодо запобігання масових зібрань людей.
Про це повідомляє Leta.lt.
Досі комендантська година діяла з 22:00 до 5:00 в ніч з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю. Тепер же, за словами прем'єр-міністра Крішьяніса Каріньша, поліція буде посилено контролювати дотримання обмеження на збори, перетин кордонів і дотримання карантину.
Ініціатором зняття комендантської години стало Міністерство внутрішніх справ. Вони обґрунтували рішення тим, що тепер поліція зможе ефективніше стежити за дотриманням всіх обмежень і це посприяє зниженню захворюваності в країні. Крім цього, поліція буде менше працювати вночі, а це дасть можливість заощадити на зарплаті.
Тепер у вихідні вночі в поліції задіють приблизно 30% від кількості співробітників, яка працювала під час дії комендантської години.
Раніше повідомлялося, що з четверга уряд Латвії заборонило в'їзд на територію країни з несуттєвих причин з усіх країн ЄС, ЄЕЗ, Швейцарії та Великобританії. Заборона буде діяти до 25 лютого, при цьому в подальшому його можуть продовжити більш ніж на два тижні.