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У Латвії скасували комендантську годину, введену через COVID

Автор: Роман Тверденко

Уряд Латвії скасував дію комендантської години на вихідних. Замість неї буде посилена робота поліції щодо запобігання масових зібрань людей.

Про це повідомляє Leta.lt.

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Досі комендантська година діяла з 22:00 до 5:00 в ніч з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю. Тепер же, за словами прем'єр-міністра Крішьяніса Каріньша, поліція буде посилено контролювати дотримання обмеження на збори, перетин кордонів і дотримання карантину.

Ініціатором зняття комендантської години стало Міністерство внутрішніх справ. Вони обґрунтували рішення тим, що тепер поліція зможе ефективніше стежити за дотриманням всіх обмежень і це посприяє зниженню захворюваності в країні. Крім цього, поліція буде менше працювати вночі, а це дасть можливість заощадити на зарплаті.

Тепер у вихідні вночі в поліції задіють приблизно 30% від кількості співробітників, яка працювала під час дії комендантської години.

Раніше повідомлялося, що з четверга уряд Латвії заборонило в'їзд на територію країни з несуттєвих причин з усіх країн ЄС, ЄЕЗ, Швейцарії та Великобританії. Заборона буде діяти до 25 лютого, при цьому в подальшому його можуть продовжити більш ніж на два тижні.

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