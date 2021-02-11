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В Латвии отменили комендантский час, введеный из-за COVID

Автор: Роман Тверденко

Правительство Латвии отменило действие комендантского часа на выходных. Вместо него будут усиленная работа полиции по предотвращению массовых собраний людей.

Об этом сообщает Leta.lt.

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До сих пор комендантский час действовал с 22:00 и до 5:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Теперь же, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, полиция будет более усиленно контролировать соблюдение ограничения на собрания, пересечение границ и соблюдение карантина.

Инициатором снятия комендантского часа стало Министерство внутренних дел. Они обосновали решение тем, что теперь полиция сможет эффективнее следить за соблюдением всех ограничений и это поспособствует снижению заболеваемости в стране. Кроме этого, полиция будет меньше работать ночью, а это даст возможность сэкономить на зарплате.

Теперь по выходным ночью в полиции задействуют примерно 30% от того количества сотрудников, которое работало во время действия комендантского часа.

Ранее сообщалось, что с четверга правительство Латвии запретило въезд на территорию страны из несущественных причин из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Запрет будет действовать до 25 февраля, при этом в дальнейшем его могут продлить более чем на две недели.

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Новости Украины Латвиякомендантский час
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