У Латвії відкрили штаб Північної дивізії НАТО

Штаб повинен з'єднати військові частини балтійського регіону з управлінням Альянсу

В пятницу, 8 марта 2019, в городе Адажи (Латвия) министры обороны Дании, Латвии и Эстонии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на emergingeurope.

По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, открытие штаба "является вкладом в укрепление безопасности всего региона".

"Создание Северной дивизии является новым уровнем сил реагирования НАТО в противостоянии угрозам нашего региона. Силы сдерживания и возможность защищать нас существенно усилятся с началом деятельности Северной дивизии", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Как отметил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, новообразованный штаб предназначен не только для тренировок, а при необходимости "он должен вести в регионе реальную оборонительную деятельность".

Планируется, что штаб Северной дивизии войдет в состав военной структуры НАТО и соединит части балтийского региона с управлением Альянса.

Первым начальником штаба станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.

Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил о расширение военного присутствия США и НАТО в Черном море.