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В Латвії знайшли "нульового пацієнта" найдавнішого штама чуми

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Латвія, Середа 30 червня 2021 17:47
В Латвії знайшли "нульового пацієнта" найдавнішого штама чуми Фото: в Латвії виявили збудника чуми у 5000-річних кістках (Cell.com)
Автор: РБК-Україна

Вченим вдалося виявити збудника інфекційного захворювання чуми - бактерії Yersinia pestis у кістках чоловіка, який помер близько 5 тисяч років тому. У ДНК бактерії немає низки генів, які зробили чуму - найнебезпечнішою хворобою XIV-століття.

Про це пише компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Відомо, що кістки мисливця знайшли на території неолітичної стоянки Ріннюкалнс біля річки Салаца у Латвії. У ДНК виявленої бактерії відсутні гени, якими була наділена чума XIV-століття, у зв’язку з чим 5300 років тому захворювання не мало можливості передаватися через бліх.

Попри те, що 20-30 річний мисливець помер через чуму, похований він був разом зі своїми одноплеменцями. Можливо, у ті часи, схожа смерть від захворювання не вважалася екстраординарною.

"Найімовірніше, його вкусив гризун, він отримав первинне зараження Yersinia pestis й помер за кілька днів чи, можливо, за тиждень, від септичного шоку", - заявив вчений Бен Краузе-Кьора.

Зокрема, три інші скелети одноплеменців мисливця - не мали слідів чуми.

Варто відзначити, що в наш час також реєструються рідкісні випадки чуми, однак у разі ранньої діагностики, захворювання лікують антибіотиками.

В Латвії знайшли &quot;нульового пацієнта&quot; найдавнішого штама чуми

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Латвия болезнь чума
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