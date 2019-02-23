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У Латвії хочуть обмежити операції з готівкою

Новини » Фінанси    23.02.2019 - 19:36
У Латвії хочуть обмежити операції з готівкою
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В деяких сферах готівкові операції планується взагалі заборонити

Міністерство фінансів Латвії запропонувало обмежити операції з використанням готівки для зменшення тіньової економіки в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як повідомляється, латвійський Мінфін хоче істотно обмежити готівкові операції, а в деяких сферах взагалі заборонити.

За словами представника Мінфіну Латвії Алексіса Яроцкиса, у 2019 році в країні планують розширено вводити системи електронного обліку робочого часу в будівництві, продовжити заходи для боротьби з тіньовою економікою у сфері будівництва, охоронних фірмах, у сфері громадського харчування та готельному бізнесі.

Зазначається, що також планується зменшити використання готівки для громадян, які ведуть господарську діяльність та приватних осіб, які не ведуть господарську діяльність, з 7,2 тис. до 3 тис. євро.

Крім того, використовувати готівку в угодах пов'язаних з нерухомістю хочуть взагалі заборонити. Також обмеження торкнуться і використання готівки при купівлі транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн.

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