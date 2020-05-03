У Латвії держагенство втратило керування над дроном

У Латвії державне Агентство цивільної авіації втратило контроль на 26-кілограмовим дроном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Delfi.

За даними новинного агенства, через зникнення дрону в рамках безпеки було введено обмеження на користування повітряним простором, а повітряний простір над міжнародним аеропортом "Рига" довелося взагалі закрити. Літаку авіакомпанії SmartLynx, який летів в Ригу з Урумчі, довелося здійснити незаплановану посадку в Таллінні.

В Агентстві цивільної авіації зазначили, що дрон може літати колами або за прямою траєкторією. Наразі розглядаються різні сценарії, в тому числі припускають, що дрон вже приземлився.

Так, інцидент стався у суботу, 2 травня. Під час польоту з технічних причин відключилася система управління дроном. В той момент літальний апарат міг знаходитися на висоті понад 200 метрів. Пального дрону має вистачити приблизно на 90 годин польоту.

Нагадаємо, 5 квітня в зоні проведення ООС на Донбасі українські військовослужбовці збили безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye 400, виготовлений в Росії. Вартість знищеного російського безпілотника складає близько 2 млн доларів.