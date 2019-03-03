У Латвії активісти закликали звільнити українських політв’язнів

Активісти на площі встановили порожні стільці з прізвищами громадян України

В Риге (Латвия) прошла акция в поддержку захваченных украинских военнослужащих и политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

Как сообщается, активисты пришли с плакатами с требованием освободить политзаключенных. Они установили на площади пустые стулья с фамилиями граждан Украины, которых преследуют в России по политическим мотивам.

Напомним, ранее сообщалось, что на конец 2018 года в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам.

Как сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, в єто число не включили 24 украинских военных, потому что они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряках и двух сотрудниках СБУ, которые находятся в "Лефортово".

Как писало РБК-Украина, в воскресенье 24 февраля в Москве на марше памяти Бориса Немцова активисты требовали свободу политзаключенным.