ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Латвії активісти закликали звільнити українських політв’язнів

Новини » Суспільство    03.03.2019 - 06:14
У Латвії активісти закликали звільнити українських політв’язнів
Фото: політв'язні в РФ (з відкритих джерел)

Активісти на площі встановили порожні стільці з прізвищами громадян України

У Ризі (Латвія) пройшла акція на підтримку захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних у в'язницях Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Як повідомляється, активісти прийшли з плакатами з вимогою звільнити політв'язнів. Вони встановили на площі порожні стільці з прізвищами громадян України, яких переслідують в Росії з політичних мотивів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кінець 2018 року в місцях несвободи в Росії знаходилися щонайменше 57 громадян України, позбавлених волі через політичні мотиви.

Як повідомила координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, до цієї цифри не включили 24 українських військових, бо вони, згідно з міжнародним правом, військовополонені. Ідеться про 22 моряків і двох співробітників СБУ, які знаходяться в "Лефортово".

Як писало РБК-Україна, у неділю 24 лютого у Москві на марші пам'яті Бориса Нємцова активісти вимагали свободу політв'язням

Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для регіону Суд відклав розгляд справи проти бойовика "Гіві"
Новини України Російська ФедераціяЛатвияРигаактивистыполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся