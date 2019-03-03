У Латвії активісти закликали звільнити українських політв’язнів

Фото: політв'язні в РФ (з відкритих джерел)

Активісти на площі встановили порожні стільці з прізвищами громадян України

У Ризі (Латвія) пройшла акція на підтримку захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних у в'язницях Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Як повідомляється, активісти прийшли з плакатами з вимогою звільнити політв'язнів. Вони встановили на площі порожні стільці з прізвищами громадян України, яких переслідують в Росії з політичних мотивів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кінець 2018 року в місцях несвободи в Росії знаходилися щонайменше 57 громадян України, позбавлених волі через політичні мотиви.

Як повідомила координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, до цієї цифри не включили 24 українських військових, бо вони, згідно з міжнародним правом, військовополонені. Ідеться про 22 моряків і двох співробітників СБУ, які знаходяться в "Лефортово".

Як писало РБК-Україна, у неділю 24 лютого у Москві на марші пам'яті Бориса Нємцова активісти вимагали свободу політв'язням.