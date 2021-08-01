Лашет погрожує Росії санкціями у разі використання "Північного потоку-2" в якості зброї

"Якщо Росія знову агресивно поводитиметься щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського союзу", - сказав він.

На його думку, це дозволить запобігти використанню Росією газопроводу як геополітичної зброї.

"Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо притягнути Росію до відповідальності за деструктивні дії", - сказав Лашет.

За його словами, відданість суверенітету та безпеці України має бути пріоритетом німецької зовнішньої політики. "Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо, коли вона порушує міжнародне право, атакує гібридними засобами західні демократії або порушує фундаментальні права людини та громадянина на своїй території", - заявив політик.