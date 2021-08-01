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Лашет погрожує Росії санкціями у разі використання "Північного потоку-2" в якості зброї

Автор: Олександр Білоус

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет погрожує Росії санкціями. Їх запровадять в разі, якщо та за допомогою газопроводу "Північний потік-2" тиснутиме на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Лашета польській газеті Rzeczpospolita

"Якщо Росія знову агресивно поводитиметься щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського союзу", - сказав він.

На його думку, це дозволить запобігти використанню Росією газопроводу як геополітичної зброї.

"Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо притягнути Росію до відповідальності за деструктивні дії", - сказав Лашет.

За його словами, відданість суверенітету та безпеці України має бути пріоритетом німецької зовнішньої політики. "Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо, коли вона порушує міжнародне право, атакує гібридними засобами західні демократії або порушує фундаментальні права людини та громадянина на своїй території", - заявив політик.

Нагадаємо, у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проект загрожує безпеці України і всієї Європи.

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Північний потік-2СанкціїРосійська Федерація