Лашет про "Північний потік-2": стабільність України має бути гарантована

Якщо Росія політизує проект "Північний потік-2", то ця бізнес-ідея буде недійсною. Крім того, має бути забезпечена стабільність України.

За його словами, "Північний потік-2" важливий для Німеччини і він буде добудований найближчим часом.

"Ми чітко бачимо наслідки „безпекової та енергетичної політики” для „Північного потоку-2” для наших східноєвропейських партнерів і особливо України. Повинна бути гарантована стабільність України, а її поточне рішення зорієнтуватись на Європу та трансатлантична взаємодія повинно поважатися. Якщо Росія політизує проект, бізнес-ідея "Північний потік-2" також буде недійсною", - сказав Лашет.