Лашет про "Північний потік-2": стабільність України має бути гарантована

Якщо Росія політизує проект "Північний потік-2", то ця бізнес-ідея буде недійсною. Крім того, має бути забезпечена стабільність України.
Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет.
За його словами, "Північний потік-2" важливий для Німеччини і він буде добудований найближчим часом.
"Ми чітко бачимо наслідки „безпекової та енергетичної політики” для „Північного потоку-2” для наших східноєвропейських партнерів і особливо України. Повинна бути гарантована стабільність України, а її поточне рішення зорієнтуватись на Європу та трансатлантична взаємодія повинно поважатися. Якщо Росія політизує проект, бізнес-ідея "Північний потік-2" також буде недійсною", - сказав Лашет.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.
Президент України Володимир Зеленський в черговий раз зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.