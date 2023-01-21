Ламбрехт перед увольнением запретила проверку запасов танков в Германии, - СМИ

Бывший министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая ушла в отставку за несколько дней до "Рамштайна", перед увольнением якобы дала указание не проводить инвентаризацию боевых танков Leopard и Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Как сообщает издание, новый министр обороны Германии Борис Писториус в день "Рамштайна" сказал, что о поставках танков в Украину договориться не удалось, однако он поручил проверить запасы Leopard 2 в Германии.

Его заявление вызвало удивление, почему такое распоряжение отдается только сейчас, почти через год полномасштабной войны и через такое время дискуссий вокруг предоставления Украине западных танков.

Журналисты Business Insider узнали от нескольких источников в Министерстве обороны, что Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся у Бундесвера Leopard 1 и Leopard 2.

Возможными мотивами этого называют стремление не создавать дополнительного давления на правительство Олафа Шольца по поводу потенциальной поставки танков - из соображений, что если бы выяснилось, что Бундесвер считает полностью боеспособные машины, то это могли бы интерпретировать как готовность предоставить их.

В издании отметили, что журналисты отправили запрос Ламбрехт по этому поводу, но пока он остался без ответа.