Лагард назвала ситуацію з Китаєм і США загрозою світовій економіці

Напруженість у торговій війні між Китаєм і США є загрозою для всієї світової економіки. Про це на конференції у Франції заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, передає AFP.

За її словами, для МВФ важливо, щоб торгові розбіжності були вирішені таким чином, щоб це влаштовувало всіх.

"Тому очевидно, що напруженість у відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм є загрозою для світової економіки", - заявила Лагард.

Нагадаємо, раніше ціни на нафту різко впали на заяві президента США Дональда Трампа про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Американський лідер підкреслив, що вже в п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

Після цієї заяви стало відомо, що заступник голови Держради КНР Лю Хе скоротить свій візит до США. Підкреслюється, що можливість укладення торговельної угоди між США і Китаєм в травні викликає сумнів.