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Лагард призначена главою Європейського центрального банку

Новини » Економіка    18.10.2019 - 14:30
Лагард призначена главою Європейського центрального банку
Фото: Крістін Лагард (imf.org)

Крістін Лагард буде займати цю посаду протягом восьми років

Європейська рада призначила екс-главу МВФ Крістін Лагард на посаду президента Європейського центрального банку строком на вісім років без можливості продовження. Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Згідно з повідомленням, Лагард змінить на цій посаді Маріо Драгі з 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, 2 липня 2019 року Європейська рада схвалила кандидатуру Крістін Лагард на пост президента Європейського центрального банку. Рада з економічних і фінансових питань випустила офіційну рекомендацію 9 липня 2019 року. Європейський парламент і Європейський центральний банк представили свої думки в Європейську раду відповідно 17 вересня 2019 року і 25 липня 2019 року.

У статті 283 (2) Договору про функціонування Європейського союзу йдеться, що призначення виконавчої ради ЄЦБ проводяться Європейською радою після консультацій з Європейським парламентом і Радою керуючих Європейського центрального банку.

Виконавча рада ЄЦБ відповідає за реалізацію грошово-кредитної політики в зоні євро. Вона складається з президента, віце-президента і чотирьох інших членів, які призначаються на восьмирічний термін без можливості продовження. Рада керуючих складається з шести членів виконавчої ради та управляючих національних центральних банків країн-членів єврозони.

Нагадаємо, Крістін Лагард займала пост директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду з липня 2011 року. У липні 2019 року вона подала у відставку після того, як вона була висунута на пост глави ЄЦБ,

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