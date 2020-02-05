ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Ладижинській ТЕС запровадили систему охорони праці, яка працює на штучному інтелекті

Новини » Промисловість     05.02.2020 - 17:22
На Ладижинській ТЕС запровадили систему охорони праці, яка працює на штучному інтелекті
Ілюстративне фото (dtek.com)

Технологія в режимі реального часу аналізує зображення і миттєво фіксує порушення

Дирекція з інновацій холдингу ДТЕК "Innovation DTEK" впровадила на Ладижинській ТЕС систему розпізнавання порушень безпеки праці Farseer, яка працює з використанням комп'ютерного зору і нейронних мереж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Як повідомляється, технологія в режимі реального часу аналізує зображення з камер спостереження і миттєво фіксує порушення: відсутність у працівників захисної каски або окулярів, а також перебування в забороненій зоні.

На Ладижинській ТЕС зараз працює 25 камер, встановлених в зонах, які потребують особливої уваги в питаннях безпеки. Дальність роботи кожної камери - до 60 метрів. Як тільки вони фіксують працівника без шолома чи захисних окулярів - тут же передають інформацію відповідальному персоналу, повідомляють в компанії.

"Безпека на виробництві часто залежить від так званого людського фактору. Хтось забув вдягти засоби індивідуального захисту, хтось зайшов в заборонену зону. І не завжди відповідальний за безпеку може оперативно відслідкувати такі порушення. Тому з допомогою цієї системи можна відразу зафіксувати небезпечну для життя і здоров’я дію й оперативно її зупинити", - сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

У майбутньому, зазначають в компанії, ця система буде реагувати також і на працівників, які курять у невстановленому місці і на людей, що працюють на висоті без використання страхувального спорядження.

Але, за словами директора Ладижинської ТЕС Ігоря Снегина, головне завдання цієї системи - попередити порушення техніки безпеки.

"Життя та здоров'я персоналу є для нас пріоритетом. І ця система не для того, щоб карати, вона для запобігання, для поліпшення техніки безпеки", - додав Снегин.

Варто відзначити, що розробником системи Farseer є українське технологічне об'єднання Limpid Group.

"Для ДТЕК важливо знаходити інноваційні рішення в Україні і, таким чином, підтримувати талановиту молодь та розробників", - підкреслив Емануеле Вальпе, додавши, що ця технологія була впроваджена в рамках пілотного проекту, але вже в найближчі 6-8 місяців цю технологію планують ввести і на інших підприємствах.

Експерти про форум у Давосі: кожна компанія має змінити світ на краще ДТЕК на форумі в Давосі ініціював обговорення "Європейського зеленого договору"
Новини України ДТЕКтехнологіїискусственный интеллект
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся