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В Ладыжине после атаки РФ возобновили теплоснабжение

Фото: в Ладыжине возобновили тепло после обстрелов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Ладыжине Винницкой области возобновили теплоснабжение после атаки России. Город около недели оставался без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"Восстановлено теплоснабжение в Ладыжине! Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", - отметил он.

Напомним, что российские войска обстреляли Ладыжинскую ТЭС, из-за чего 18 тысяч жителей города остались без отопления. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию военного характера.

Также отметим, что ранее оккупанты неоднократно наносили удары по Ладыжинской ТЭС, в результате которых ранения получали спасатели.

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Винницкая область