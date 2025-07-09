Labubu: от фэшн-иконы до порождения ада. Люди паникуют из-за демонической природы игрушки

Мир сошел с ума от пушистых куколок Лабубу

Эти маленькие создания, которые продаются в формате "сюрприза" (когда вы не знаете, какой именно цвет или стиль получите), стали настолько популярными, что в некоторых странах, таких как Великобритания, их даже временно убрали с полок из-за бешеного спроса.

Однако, параллельно с ростом популярности, в интернете распространилась довольно дикая и жуткая теория заговора относительно этих милых безделушек. Приготовьтесь, ведь она звучит действительно необычно.

Лабубу - не невинная игрушка, а мифический демон?

В последние недели в социальных сетях, в частности на TikTok и X (бывший Twitter), начали сравнивать Лабубу с демоном из древней месопотамской мифологии, известным как Пазузу. Люди даже утверждают, что эти пушистые куклы несут "демонскую энергию".

Пазузу часто изображается с левовидным лицом, птичьими когтями и крыльями. Эта демоническая сущность даже фигурировала в знаменитом фильме ужасов 1973 года "Изгоняя дьявола".

Пользователи соцсетей сравнили определенные черты Лабубу с чертами этой мифической фигуры, несмотря на то, что сами Лабубу, с их острыми зубами и широкой улыбкой, лишь кажутся несколько жуткими, но не более.

Теория зашла так далеко, что некоторые христиане даже начали призывать людей избавиться от этих кукол, считая их проявлением зла.

Один пользователь X драматично написал: "Лабубу - это Пазузу. Не приглашайте демонов в свой дом".

Другой добавил: "Брат, я где-то читал, что куклу ЛАБУБУ связывают с демоном ПАЗУЗУ, древним демоном из мифологии Месопотамии и Вавилона..."

"Лабубу" - игрушка или демон? (фото: Getty Images)

Куклу начали активно защищать

Конечно, не все поверили в эту дикую теорию. Многие поспешили защищать пушистых кукол, справедливо отмечая абсурдность таких сравнений.

"Это Лабубу... рядом с изображением искусственного интеллекта... Будто они снимают видео на YouTube, TikTok об этом, будто изображение справа явно не является искусственным интеллектом", - написал один пользователь.

Он указывает на то, что сравнения могли базироваться на искаженных изображениях, генерируемых ИИ.

Другие подчеркивали, что настоящий Пазузу выглядит совсем иначе, а распространение таких страхов является странным.

"Пазузу даже не похож на Лабубу. Это месопотамский бог. Навязывание страха - это странно", - добавил еще один.

Некоторые поклонники Лабубу даже делились странными ситуациями, с которыми они столкнулись из-за этой теории.

Один пользователь Reddit рассказал, как работник магазина сказал ему: "Знаешь, эти штуки действительно милые, но если бы ты знал, что они означают, то больше бы их не хотел", а затем заявил, что это "демон".

На что кто-то быстро ответил, объяснив: "Есть глупое фото Лабубу, сделанное искусственным интеллектом, рядом с "демоном", который похож на Лабубу (только что сгенерированного искусственным интеллектом), и куча людей думает, что Лабубу происходят от демонов".

Настоящая история Лабубу и скандинавский фольклор

Важно подчеркнуть, что ни компания Pop Mart, ни дизайнер Касинг Лунг никогда не связывали Лабубу с чем-то религиозным или демоническим. Поэтому не спешите выбрасывать свою любимую игрушку в мусорку!

Отчеты указывают на то, что гонконгский создатель на самом деле черпал вдохновение из причудливого фольклора и скандинавских сказок, с которыми он вырос. Это существа, напоминающие озорных лесных жителей, как, например, в сказке "Там, где живут дикие существа", а не демонов.

Кто такой Пазузу

В ассирийской и вавилонской мифологии Пазузу - король злых демонов ветра. Считалось, что в засушливые сезоны он приносил голод и засуху, а во влажные - потопы. Кстати, амулет с изображением Пазузу нередко использовался для борьбы с вредной силой Ламашту, которая могла навредить ребенку и матери во время родов.

Амулет из Пазузу (фото: Википедия)

Кроме того, считалось, что Пазузу боялись другие демоны, поэтому он мог их отгонять. Был известен ритуал, когда больной (или целитель) поднимал над собой изображение Пазузу, чтобы отогнать демона из тела больного и исцелить человека. Возле тяжелобольных размещали специальные ритуальные таблички "Чума Ламашту", чтобы они поскорее выздоравливали.

Лицо Пазузу (фото: Википедия)

Пазузу также был и личным охранником, и амулеты с его изображением носили на шее, а разнообразные украшения хранили дома, чтобы отпугивать злых духов.

По словам историков, существовали ритуалы захоронения, где на шее умершего обязательно должен был быть амулет с Пазузу, что наталкивает на мысль, что этот демон мог быть еще и хтоническим божеством.

Поэтому, если верить исследователям и историкам, амулет с Пазузу не притягивал неудачи и темные силы, а наоборот - защищал от зла.