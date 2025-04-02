Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны

"В 2030 году, 1 января, вы можете стать членом Европейского союза – и этого можно достичь", – сказал глава литовского МИД Кястутис Будрис на открытии проекта Ukraine2EU в Киеве, сорвав аплодисменты в зале.

Ukraine2EU – это инициированная ЕС, Литвой и Данией (впоследствии присоединилась и Швеция) программа, которая призвана помочь Украине пройти остаток пути к полноценному членству в Евросоюзе.

Кроме поддержки в этой стратегической задаче, Литва с первого дня полномасштабного вторжения максимально активно включилась в помощь Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики, Литва выделила Украине разнообразную помощь объемом в 1,8% собственного ВВП – по этому показателю она занимает третье место среди всех стран-партнеров Украины в мире.

В разговоре с РБК-Украина перед началом конференции Будрис отметил, что пока не все страны Европы увеличивают собственные расходы на оборону и берут долгосрочные обязательства по поддержке Украины, как это делает Литва, поэтому приходится "звонить в этот колокол и выливать ведра ледяной воды на кровати, где кто-то спокойно спит".

Относительно главной темы последних месяцев – мирных переговоров – глава литовского МИД настаивает: Россия никогда ничего не делает по доброй воле, только под давлением санкций, экономических ограничений, твердой военной силы и тому подобного. "Если это будет первый случай в истории, когда Россия будет вести себя иначе, я буду очень удивлен", – сказал Будрис. Поэтому министр предлагает пока дать американцам время на их дипломатические усилия – и посмотреть, "будет ли Россия такой же, какой мы знаем ее уже сотни лет".

– Сегодня центральной темой в контексте войны в Украине являются, безусловно, мирные переговоры и различные попытки достичь хотя бы какого-то перемирия. Видите ли вы хотя бы какие-то признаки того, что Россия может согласиться на перемирие в ближайшем будущем?

– Мы не видели, чтобы Россия соглашалась на что-либо по доброй воле, и только через взаимоприемлемый процесс, когда каждая из сторон делает определенные уступки. Россия не является таким типом переговорщика, и таким международным игроком.

В текущей ситуации Литва хорошо осознает, что это агрессор, и что война, которую начала Россия, была незаконной, и именно так с Россией и надо вести себя. С позиции права и силы, и это правильный путь к достижению справедливого и прочного мира. Литва не является нейтральной страной, которая наблюдает со стороны. Мы полностью поддерживаем Украину и ваши усилия защитить и оборонять себя для великого будущего.

Поэтому говоря о россиянах, мы верим в те меры и те прецеденты, которые сработали раньше: твердая военная сила, использование экономических ограничительных мер, санкции и использование замороженных активов как рычага. И если это будет первый случай в истории, когда Россия будет вести себя иначе, я буду очень удивлен.

Кястутис Будрис на конференции Ukraine2EU (фото: предоставлено организаторами)

– Как бы вы оценили деятельность США в контексте мирных переговоров и того факта, что США публично позиционируют себя как посредника между Украиной и Россией, а не как союзника Украины, как это было раньше?

– Мы отдаем должное усилиям администрации президента Трампа максимально использовать дипломатический путь. Мы хотим, чтобы они были подкреплены жесткими дипломатическими инструментами и рычагами против России, когда или если Путин не проявит желание прекратить агрессию и согласиться на условия перемирия.

Поэтому мы признаем это и только после этого процесса мы сможем оценить в целом, были ли Соединенные Штаты посередине, были ли они с Украиной, или даже на другой стороне. Поэтому дадим им возможность двигаться дальше с дипломатическими усилиями и посмотрим, будет ли Россия такой же, какой мы знаем ее уже сотни лет.

– Учитывая недавние заявления и действия президента Трампа, можно ли сказать, что сегодня безопасность Европы, по сути, является делом самой Европы? И считаете ли вы, что Европа "проснулась" после выступления Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции, после скандала в Овальном кабинете, после заявлений того же Трампа и поняла, что нужно срочно позаботиться о своей собственной безопасности?

– У Европы были причины проснуться после полномасштабного вторжения в Украину. Когда мы увидели состояние наших запасов, резервов и собственных военных возможностей, нам пришлось полагаться на лидерство США и ресурсы США потому, что Европа их просто не имеет.

И да, мы отправили значительную часть в Украину, но этого недостаточно для Украины, этого недостаточно для обороны Европы. Поэтому я не могу согласиться, что причиной "просыпания" стали выборы в США. Россия – это причина этого.

И мы все еще делаем недостаточно. Говоря о Литве, мы делаем много. Мы увеличиваем расходы на оборону, обязались поддерживать Украину на десятилетия. Наши партнеры в регионе делают то же самое, но не все в Европе действуют так. И мы все еще должны звонить в этот колокол и выливать ведра ледяной воды на кровати, где кто-то спокойно спит. И делая это, конечно, мы должны привлекать американцев к сдерживанию России и оборонному планированию евроатлантического пространства, поскольку это также и их территория.

– Вы думаете, что их возможно привлечь?

– Я не вижу признаков того, что они не будут привлечены, что они не являются частью альянса НАТО, который базируется на одном принципе – доверять друг другу в том, что мы будем защищать друг друга в случае войны.

Да, мы видим различные процессы и пересмотр позиций в Европе, как на континенте. Это естественный процесс, и я сейчас не думаю, что они будут не с нами. Я действительно имею основания верить, что США будут оставаться частью европейской архитектуры безопасности, а также с Украиной, которая будет частью этой архитектуры. Потому что я не могу видеть будущее европейской безопасности без Украины. Поэтому национальный интерес Литвы заключается в том, чтобы украинцы были в безопасности, сильные и в Европейском союзе.

– На данный момент, насколько Европа способна компенсировать Украине возможные перерывы в поставках военной помощи из США?

– Есть критические поставки, заменителей которым мы не имеем, и мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США. Другое дело, что мы должны больше сотрудничать между ЕС и Украиной как будущим членом ЕС в оборонной промышленности. Литва уже инвестирует в оборонную промышленность Украины и мы ищем проекты сотрудничества между нашими компаниями. И я верю, что мы будем сильнее с собственным производством и не будет пробелов между Украиной и Европой в том, что мы производим. Это наша цель.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, вице-премьер Ольга Стефанишина, Кястутис Будрис (фото: предоставлено организаторами)

– Недавно издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорилось, что в случае прекращения огня в Украине угроза для балтийских стран, в частности Литвы, со стороны России станет больше, поскольку Россия сможет перебросить свои войска из Украины ближе к вашим границам. Согласны ли вы с таким мнением, и как вы в целом оцениваете риск вторжения России в Балтию в ближайшем будущем?

– Россия уже много лет является непосредственной военной угрозой для балтийских стран. И дело не только в уровне угрозы, но и в уровне нашей устойчивости и возможностей сдерживания, обороны. Поэтому оценивая риск, мы учитываем не только угрозу.

Угроза делится на возможности и намерения. И я не сомневаюсь в намерениях России. Они остаются. Они хотят покорить соседние страны. И это будет продолжаться, пока Путин у власти. И есть вопрос возможностей. Сейчас они в Украине и возле Украины. Конечно, они будут через некоторое время переброшены на базы, откуда они пришли.

Итак, когда мы считаем возможности, в будущем в нашем направлении они будут увеличены. Но в планах России и в нашем планировании обороны, мы видим себя взаимосвязанными. Поэтому это не будет так, что одна страна - это цель, а другие останутся в стороне. Поэтому мы будем одной длинной линией фронта и нам нужно планировать все так, что мы ее должны оборонять.

– Сможет ли Украина завершить свой путь к полноправному членству в ЕС до 2030 года, или может это произойти раньше?

– Это крайний срок. Мы должны установить этот крайний срок, и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые надо будет принять. Литва инвестирует лучшие знания и опыт из нашего собственного процесса присоединения к ЕС в этом замечательном проекте, который мы запускаем сегодня. Мы верим, что вы сможете сделать это до 2030 года. Вот почему мы так преданы этому, потому что вы вдохновляете нас своей преданностью и мотивацией.