Квота не ниже 80 евро за тонну: эксперт назвал условие экспорта лома через аукционы

Какой должна быть стартовая цена квоты

По словам Каленкова, сама по себе аукционная модель не гарантирует справедливую цену, поскольку украинский рынок экспорта лома является монополизированным и контролируется ограниченным количеством игроков.

Если стартовую цену сделать слишком низкой, аукцион сам по себе не защитит интересы государства, отмечает президент УМП.

"На консолидированном рынке есть риск, что квоту продадут дешево, а основная сверхприбыль от экспорта останется у частных компаний, за что они борются и ищут поддержки в кабинетах власти. Поэтому старт должен быть не ниже 80 евро за тонну", - пояснил Каленков.

Сколько может получить бюджет

Президент УМП привел несколько сценариев в зависимости от стартовой цены аукциона.

По его расчетам, металлолом в Польше стоит около 290 евро за тонну, а его цена на украинском терминале составляет около 149 евро. Еще около 28 евро приходится на логистику и услуги терминала.

"Если квоту фактически отдавать без стартовой платы, потенциальная сверхприбыль экспортера будет составлять около 113 евро на тонне. В объеме 200 тыс. тонн это 22,6 млн евро. А бюджет от продажи квоты не получит ничего", - говорит эксперт.

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При стартовой цене 27 евро за тонну государство получит лишь 5,4 млн евро, а около 17,2 млн евро потенциальной сверхприбыли останется экспортерам, посчитал Каленков.

При старте 80 евро за тонну бюджет может получить 16 млн евро, а у экспортеров будет оставаться около 33 евро дополнительной прибыли на каждой тонне, или около 6,6 млн евро на всем объеме квоты.

"То есть при цене квоты свыше 80 евро за тонну экспорт остается экономически выгодным. Поскольку мы не говорим о том, чтобы сделать его убыточным. Вопрос лишь в том, кто получит дополнительный доход от доступа к внешнему рынку - несколько трейдеров или украинский бюджет", - подчеркнул Каленков.

Он обратил внимание и на то, что потенциальную квоту в 200 тыс. тонн в значительной степени могут обеспечить западные области Украины, где затраты на доставку лома к границе относительно невелики.

Почему важно учитывать потребности украинской металлургии

При этом, подчеркнул Каленков, государство должно сравнивать доходы от экспорта сырья с эффектом его переработки внутри страны.

"Если государство не может получить адекватную цену за право экспортировать лом, тогда возникает простой вопрос: зачем вообще спешить с его вывозом? Лом можно оставить в Украине и использовать после возобновления работы металлургических предприятий, где он создает значительно большую добавленную стоимость", - отметил президент "Укрметаллургпрома".

Отдельным условием Каленков назвал отсутствие каких-либо исключений для государственных компаний.

"Правила должны быть одинаковыми для всех. Если государственная компания продает лом, она также должна делать это прозрачно, на общих условиях. Любые исключения создают неравную конкуренцию и пространство для злоупотреблений и недополучения средств бюджетом", - подчеркнул эксперт.

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Украинские металлургические предприятия, по его словам, готовы покупать лом на внутреннем рынке и участвовать в прозрачных аукционах.

"Если уже открывать экспорт через аукционы, государство должно получить за это справедливую плату. Иначе мы просто создадим сверхприбыль для продавцов металлолома, в то же время Госбюджет потеряет доходы, а украинская промышленность потеряет сырье для переработки", - резюмировал он.