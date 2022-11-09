Билеты на поезд Киев-Варшава больше не будут продавать в кассах: как купить

"С 10 ноября продажа билетов варшавского направления переводится полностью в онлайн-режим. Попутно напомним, что продажа билетов международного сообщения удобно доступна и в мобильном приложении "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" нарастила объемы международных перевозок по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения в девять раз, запустив пять новых соединений в Европу. При этом самым популярным остается прямой рейс Киев-Варшава. На него, хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит.

Из-за этого участились случаи, когда пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, перепродающих билеты "с рук" или в социальных сетях. Кроме того, обнаружены случаи поддельных проездных документов.

Чтобы этого избежать и обеспечить максимальную прозрачность, "Укрзализныця" вводит ряд мер по упорядочению продажи билетов на "варшавский" поезд.

Сообщается, что кассиры в старом "ручном" формате билеты не будут реализовывать: не нужно будет стоять в очередях и "охотиться" на билеты, а в прозрачном онлайн-канале железная дорога будет иметь возможность отслеживать и блокировать спекулянтов.

В "Укрзализныце" сообщают, что для групповых заказов создан специальный онлайн-канал, а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться исключительно в специализированной кассе.

Продажа билетов на направления Киев-Варшава и Варшава-Киев будут открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.

"Возврат билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, возможно только в претенциозном порядке в кассах вокзала. Это позволяет прекратить массовый выкуп билетов онлайн через запрограммированные "боты", а затем обмен их на соответствующие именные билеты для найденных мошенниками пассажиров", - добавили на сайте перевозчика. .

Билеты на менее ажиотажные направления можно возвращать в обычном формате, в том числе онлайн.

"Количество билетов, которые можно приобрести на поезд Киев-Варшава-Киев онлайн в одни руки, будет ограничено четырьма билетами на один заказ. Бот-аккаунты пользователей, автоматически бронирующих серии билетов одновременно, будут блокироваться нашей IT-системой автоматически и необратимо", - подытожили в "Укрзализныце".