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УЗ планирует купить 100 тысяч тонн дизтопилва по формуле цена в порту Роттердам плюс доставка

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Понедельник 07 ноября 2022 14:01
УЗ планирует купить 100 тысяч тонн дизтопилва по формуле цена в порту Роттердам плюс доставка Фото: УЗ планирует купить 100 тысяч тонн дизтопилва по формуле цена в порту Роттердам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

АО "Укрзализныця" в начале ноября обновила условия тендера на закупку 100 тысяч тонн дизтоплива по цене, определенной по формуле цена топлива в портах Роттердам-Амстердам-Анверпен плюс стоимость доставки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные тендерной документации от 1 ноября.

Ожидаемая стоимость закупки - 3,6 млрд грн.

УЗ перешла на формульное ценообразование в 2019 году. Для закупки топлива компания использует индексы или порта Роттердам, или Генуи (Италия).

Ежегодно по такой формуле "Укрзализныця" закупает 250-300 тысяч тонн топлива на сумму свыше 10 млрд грн.

Напомним, аналогичная формула ценообразования действует и для природного газа, определенной постановлением Кабмина - цена на хабе в Амстердаме плюс его транспортировка в Украину.

Также в 2016-2019 годах до внедрения рынка электроэнергии действовала формула "Роттердам+" для определения цен на уголь.

В 2017 году НАБУ начало расследовать законность формулы. В 2020-2022 годах САП 4 раза закрывала дело из-за отсутствия состава преступления и 5 раз его восстанавливала.

В сентябре 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала полностью законным и обоснованным закрытие дела из-за отсутствия состава преступления.

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Укрзализныця Роттердам+
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