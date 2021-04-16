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Квін про агресію Росії проти України: це матиме наслідки

Автор: РБК-Україна

Ескалація агресії Росії проти України буде мати наслідки. Сполучені Штати Америки (США) залишаються прихильними підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство США.

За її словами, Вашингтон непохитний у своїй політиці щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим і територіальні води.

"Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми і наші партнери і надалі будемо підтримувати Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, це буде мати наслідки", - заявила Квін.

Вона також зазначила, що в цьому сенсі робота Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки українських військових у Яворові є життєво важливою.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поведінка Росії зі стягуванням військ до українського кордону і ескалацією на Донбасі може надихнути інші країни забрати сусідні території.

Він також назвав три умови для досягнення миру на Донбасі - реалістичність позицій, справедливість на переговорах і готовність виконувати ті зобов'язання, які беруться сторонами.

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