Квін про агресію Росії проти України: це матиме наслідки

Ескалація агресії Росії проти України буде мати наслідки. Сполучені Штати Америки (США) залишаються прихильними підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство США .

За її словами, Вашингтон непохитний у своїй політиці щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим і територіальні води.

"Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми і наші партнери і надалі будемо підтримувати Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, це буде мати наслідки", - заявила Квін.

Вона також зазначила, що в цьому сенсі робота Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки українських військових у Яворові є життєво важливою.