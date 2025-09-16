Квартира на Грушевского, которую связывали с Миндичем, принадлежит семье Яценко: детали

Стало известно, кто является владельцем квартиры, которую народный депутат Ярослав Железняк выдавал за жилье Тимура Миндича, публикуя фото ванной с "золотыми унитазами". На самом деле эта квартира принадлежит тестю народного депутата Антона Яценко - Ивану Петровичу Кравчуку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные из реестров.

В реестре недвижимости указано, что Иван Кравчук владеет тремя квартирами в доме по адресу Михаила Грушевского, 9а: квартира В15-2 площадью 246 кв. м, квартира В15-1 площадью 303 кв. м и квартира В6-2 площадью 247 кв. м. Кроме того, ему принадлежат пять паркомест в этом же доме.

О родственных связях Антона Яценко и Ивана Кравчука ранее сообщало движение "Честно". В декларации самого Яценко указана жена - Кравчук Людмила Ивановна, дочь Ивана Кравчука.

Данные из OpenDataBot подтверждают, что Иван Кравчук и его дочь Людмила являются соучредителями объединения совладельцев многоквартирного дома по ул. Артема, 50.

Также известно, что номер телефона, которым пользуется Иван Кравчук, некоторые абоненты сохранили как Иван Петрович от Яценко.

Всего на тестя Яценко, Ивана Кравчука, зарегистрировано 78 объектов недвижимости: 38 земельных участков, 14 объектов коммерческой недвижимости, 9 квартир, 11 домов и 6 паркомест.

Комментарий Яценко

Журналистам удалось связаться с самим Антоном Яценко. Он подтвердил, что Иван Кравчук действительно является его тестем и давно занимается бизнесом по сдаче в аренду жилой и коммерческой недвижимости.

В то же время Яценко подчеркнул: его тесть не публичный человек, не занимается политикой и не знает, что происходит в квартирах, которые сдаются в аренду.

"Я лично никогда не находился в квартирах на улице Грушевского, 9А, принадлежащих Кравчуку", - отметил он.

Квартира с ванной в "золотых тонах": что рассказал Железняк

Напомним, 30 июля нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале "Железный Нардеп" опубликовал фото ванной комнаты в "золотых" тонах - с соответствующими стенами, сантехникой и унитазом. В сообщении он отметил: "О квартире Миндича. Долго не мог поверить, но несколько гостей подтвердили подлинность".

К публикации была добавлена ​​ссылка на YouTube-видео длительностью 20 мин 40 сек, где демонстрируется только это фото. В видео Железняк утверждает, что речь идет о квартире Миндича.

Он отмечал удобное расположение - рядом с Верховной радой и правительственным кварталом, подземным паркингом и охраной, что позволяло проводить встречи незаметно.

В Telegram публикация быстро набрала 88 тысяч просмотров, на YouTube - 94 тысячи. В то же время следует отметить, что у видео отсутствуют какие-либо документальные доказательства: нет номера квартиры, выписки из реестра недвижимости или подтверждения, что она принадлежит Миндичу.