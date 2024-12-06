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Средняя зарплата чиновников с начала года выросла почти на 20 тысяч: где платят больше всего

Украина, Пятница 06 декабря 2024 11:09
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Средняя зарплата чиновников с начала года выросла почти на 20 тысяч: где платят больше всего Фото: средняя зарплата чиновников достигла 57,5 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти. В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 57,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина .

В сравнении с январем зарплата выросла на 49%. В начале года она составила 38,6 тысяч гривен.

Таким образом, зарплата чиновников более чем в три раза превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем ее работники получают зарплату в 113,7 тысячи гривен. В комитете работает 270 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких – 218,4 тысяч гривен.

В Министерстве цифровой трансформации получают на руки 88,5 тысячи гривен (198 человек).

На третье место вышло Государственное агентство развития туризма – 87,7 тысяч гривен (22 человека).

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата 67,3 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, – 680 человек. Руководству платят 103,4 тысячи гривен.

Средняя зарплата чиновников с начала года выросла почти на 20 тысяч: где платят больше всего

Количество чиновников в Украине

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работало 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тысяч человек.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд гривен в год.

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