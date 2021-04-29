"Кузня на Рибальському" заявляє, що дії влади доводять завод до банкрутства

"Маски-шоу, як в найтемніші часи Януковича, що їх ДБР та прокуратура влаштували на підприємстві 28 квітня, колектив і менеджмент заводу розцінюють як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії", - йдеться у заяві.

На заводі також додали, що ДБР вже не один рік тероризує підприємство, і добре знає, що не було жодного випадку, коли б вони не надала наявних документів на їхню вимогу.

Крім того, на заводі стверджують, що жодної юридичної необхідності в обшуку не було.

"Його справжня мета стає зрозумілішою з огляду на те, що слідчі вийшли за межу ухвали знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням одіозного судді Соколова в рамках кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин".

Ціна цих катерів, в залежності від комплектації, як мінімум у два з половиною рази нижчої вартості закордонних аналогів, які до того ж у 2016 році ніхто Україні не продавав. А тим більше і бойові модулі до них, які теж було вирішено виготовляти в Україні, бо в той час західні партнери відмовлялися постачати нашій країні летальне озброєння.

Ці катери - пілотні проекти, тому зміни до тактико-технічного завдання на їх виготовлення є в такому випадку природними і неминучими. Їх визначає замовник, в такому випадку Міністерство оборони, а завод - зобов’язаний враховувати", - додали там.

У "Кузні" заявили, що будуть оскаржувати дії правоохоронців в судах і "докладуть всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави".

"Є підстави вважати, що руйнуючи вітчизняне виробниче підприємство, влада або її окремі представники діють в інтересах окремих держав", - заявили на заводі.