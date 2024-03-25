Куйбышевский НПЗ отключил основную установку после удара дрона, - Reuters

По данным агентства, производственная мощность CDU-5 составляет 9,5 тысяч тонн в день (70 тысяч баррелей в день), что составляет около половины его мощности.

Еще одна установка первичной переработки нефти CDU- имеет производственную мощность 10,5 тыс. тонн нефти в сутки. Пока неясно, работает ли устройство нормально.

В прошлом году Куйбышевский завод был 29-м крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России по объему производства, на его долю пришлось 1,34% от общего объема переработки нефти - 3,687 млн тонн сырой нефти. Было произведено 624 тыс. тонн бензина (1,42% от общероссийского), 1,187 млн тонн дизельного топлива (1,35%) и 1,040 млн тонн мазута (2,56%).

Российские нефтеперерабатывающие мощности, которые были остановлены в первом квартале из-за атак украинских дронов на как минимум семь нефтеперерабатывающих заводов, составляют около 4,6 млн тонн (370 тысяч баррелей в сутки), или около 7% от общего объема, показывают расчеты Reuters.

Атаки на НПЗ в России

Как ранее отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом Россия вряд ли сможет защитить все НПЗ от украинских атак.

На прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским НПЗ.