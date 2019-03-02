Ще один курорт набув державного значення

Президент України підписав відповідний закон

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал закон "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу президента Украины.

Сообщается, что законом объявлено природные территории Куяльницкого лимана курортом государственного значения и определены конкретные границы округа и зон санитарной охраны.

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов заявил, что они намерены привлекать инвесторов и демонстрировать перспективу. Также он уверен, что Куяльник может стать курортом международного уровня.

"Но для этого нам следует сосредоточиться на развитии всего региона", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная Рада объявила Куяльницкий лиман курортом государственного значения. В тексте закона сказано объявить природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения - курортом Куяльник.

Добавим, на заседании Совета регионального развития Одесской области президент Порошенко рассказал о результатах децентрализации в Украине. По словам президента, с декабря 2018 года на портале Open Budget опубликована информация о всех местных бюджетах Украины. На портале можно увидеть формирование бюджета по каждому населенному пункту.