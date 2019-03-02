Ще один курорт набув державного значення

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/odessa_media)

Президент України підписав відповідний закон

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області підписав закон "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Повідомляється, що законом оголошено природні території Куяльницького лиману курортом державного значення та визначено конкретні межі округу та зон санітарної охорони.

Глава Одеської обласної держадміністрації Максим Степанов заявив, що вони мають намір залучати інвесторів й демонструвати перспективу. Також він впевнений, що Куяльник може стати курортом міжнародного рівня.

"Але для цього нам варто зосередитися на розвитку усього регіону", - підкреслив Степанов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна Рада оголосила Куяльницький лиман курортом державного значення. В тексті закону сказано оголосити природні території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення - курортом Куяльник.

Додамо, на засіданні Ради регіонального розвитку Одещини президент Порошенко розповів про результати децентралізації в Україні. За словами президента, з грудня 2018 року на порталі Open Budget опубліковано інформацію про всі місцеві бюджети України. На порталі можна побачити формування бюджету по кожному населеному пункту.