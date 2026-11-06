Кушнер сделал заявление после переговоров по гарантиям безопасности для Украины

"Мы интенсивно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые могут покончить с этой войной и заложить основу для крепкого мира. Наша цель - решить проблемы безопасности всех сторон с помощью практических, взаимосогласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов", - отметил Кушнер.

Он подтвердил, что на следующей неделе в Абу-Даби пройдут первые с февраля трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией.

По словам спецпредставителя Дональда Трампа, США работают с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые смогут сделать переговоры более содержательными и продуктивными.

"Президент Трамп сделал достижение мира приоритетом. Наше внимание сосредоточено на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели в всеобъемлющее и долговременное соглашение", - добавил Кушнер.

Он рассказал, что рассматриваются пять основных целей: постоянные консультации по безопасности, надежные коммуникации в кризисных ситуациях, большая военная прозрачность, взаимные меры по уменьшению рисков эскалации и постоянная рамка для долгосрочной европейской безопасности и стабильности.

По словам спецпредставителя Трампа, какие-либо договоренности должны полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и независимое принятие решений каждой нации.

"Каждая страна будет сохранять полномочия над собственной безопасностью и альянсами, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенные выборы другой. НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, и эта инициатива будет основываться на существующих институтах и обязательствах", - отметил Кушнер.

По его словам, Трамп провел содержательную дискуссию с рядом европейских лидеров по формированию условий для длительного мира после более чем 30 лет попыток Европы и РФ выстроить устойчивую рамку безопасности.

Кушнер отметил, что Вашингтон продолжит консультации в формате Shell Bay с участием Украины, НАТО, Европейского Союза и европейских партнеров, а также привлечет российскую сторону в рамках мирного процесса.

"Все стороны остаются интенсивно вовлеченными в подготовку к существенным и продуктивным переговорам. Мы будем тесно консультироваться с нашими европейскими партнерами на обочине, и, если будет достигнут прогресс, будем стремиться перейти к более широкому многостороннему формату с их прямым участием", - подытожил он.