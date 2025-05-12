Курт Волкер: Трамп лично руководит внешней политикой, война в Украине – среди приоритетов

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Как следует воспринимать изменение риторики Трампа в отношении России?

Какое место занимает завершение войны среди внешнеполитических приоритетов Трампа?

Могут ли США выйти из переговорного процесса?

Хотя команда президента США Дональда Трампа пытается как можно быстрее завершить российско-украинскую войну, до мира еще далеко. В частности, из-за позиции Путина, который не хочет прекращения конфликта. Признаков того, что это начинают понимать в Вашингтоне, все больше.

По крайней мере, об этом свидетельствует изменение риторики Трампа и некоторых членов его команды. Однако, пока рано судить о существенных изменениях в политике США в контексте усиления давления на Россию, сказал РБК-Украина американский дипломат Курт Волкер, в прошлом работавший аналитиком в ЦРУ, а также в Государственном департаменте и миссии США в НАТО.

Но главное - Курт Волкер был и представителем президента США по Украине во время первого срока Трампа. Именно сквозь призму этого опыта он рассказал о вызовах, которые стоят перед нынешним спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом.

– Недавно Джей Ди Вэнс заявил, что Путин требует слишком много за столом переговоров. Сам Трамп также явно изменил свою риторику. О чем это может свидетельствовать, и может ли это сигнализировать об изменении стратегии США в отношении России?

– Я бы не придавал слишком большого значения чьему-то заявлению. Я думаю, что подход США при Трампе всегда заключался в том, чтобы обе стороны согласились на прекращение войны. Наблюдается прогресс в том, что США и Украина совместно призывают к 30-дневному прекращению огня, совместно призывают к полному и постоянному прекращению огня, и это свидетельствует о том, что Путин не желает этого делать. И поэтому они сейчас отражают это разочарование.

Но нам придется посмотреть, чем это обернется. Приведет ли это к новым вторичным санкциям против России? Приведет ли это к продолжению военных поставок США Украине, и при каких обстоятельствах? Многое еще предстоит решить. И я не исключаю, что в будущем возникнут определенные разочарования в отношении Украины.

Мы видели, как это происходило последние два-три месяца. Этого нельзя исключать. Но положительно, что они признают, что препятствием на пути к миру здесь на самом деле является Путин.

– Исходя из вашего опыта работы специальным представителем по вопросам Украины, какие ключевые характеристики подхода Кита Келлога к такой работе? И с какими вызовами он может столкнуться?

- Я думаю, что первый большой вызов, с которым он сталкивается, заключается в том, чтобы у вас был отдельный специальный представитель для работы с Россией, которым является Стив Уиткофф. И чтобы у нас была одна политика, один скоординированный набор идей относительно того, как мы с этим справимся. Это сложно, если этим занимаются два человека.

Во-вторых, вы должны, если вы американский дипломат, который занимается этим, понимать Путина. Кто он? Что он на самом деле делает? Вы не слушаете, что он говорит. Вы наблюдаете, что он делает, и вы интерпретируете, почему он говорит то, что говорит. А реальность такова, что Путин хочет ликвидировать Украину как страну. Он хочет захватить всю территорию, навязать свое собственное правительство, оставить ее полностью демилитаризованной и без какой-либо поддержки Запада.

И даже если он может говорить что-то другое, именно это он делает. Нам нужно это знать. А это означает, что мы должны быть готовы предотвратить это различными средствами. Наращивание военного потенциала Украины. Инвестирование в экономику Украины. Помощь Украине в экономическом возрождении. Ускорение интеграции Украины в западные институции. И так далее, и так далее. Здесь много работы, чтобы сделать это видение Путина невозможным для реализации.

– Сейчас какое место среди приоритетов внешней политики Трампа занимает прекращение российско-украинской войны?

– Что касается международных приоритетов для Дональда Трампа, то это тарифы, южная граница, война на Ближнем Востоке, и война России против Украины. Я думаю, что это четыре главных вопроса, на которые они обращают внимание. И президент Трамп, очевидно, занимается этим лично. Совсем иначе, чем когда я был специальным представителем. Он тот, кто сейчас "управляет поездом".

– Считаете ли вы, что США могут на самом деле отказаться от переговоров, как заявляли Трамп и члены его команды?

– Да, это возможно. Понятно, что Путин несерьезно относится к прекращению огня. Все больше и больше бессмысленных встреч никого не привлекают. Поэтому, да, я могу представить, как Рубио, Уиткофф и Келлог просто скажут: "Ладно, мы больше не будем проводить таких встреч, пока Россия не будет готова к фактическому прекращению огня".