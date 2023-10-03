Курсовые "качели" в ближайшие дни: что будет с наличным долларом после решения НБУ

Как отметил эксперт, после отмены фиксированного курса и введения "свободного" курса на межбанке ситуация на наличном валютном рынке во многом будет зависеть от курса межбанка.

"Другими словами, наличный рынок будет пытаться оперативно реагировать на любые изменения. В то же время понимаем, что регулятор также будет внимательно отслеживать ситуацию и не допустит каких-либо резких взлетов или падений валютных курсов: любой "сверхъестественный" ажиотаж будет своевременно преодолен", - сказал Лесовой. .

По его мнению, в течение 10-12 дней наличный рынок будет "приспосабливаться" к новым реалиям, курсовые изменения могут быть достаточно динамичны.

В то же время, валютному рынку не будет угрожать дестабилизация. Как напомнил Лесовой, все предыдущие шаги регулятора, направленные на ослабление регулирования валютного рынка были достаточно удачными. Потому рынок вполне логично ожидает, что режим "управляемой гибкости" пойдет на пользу рынку, добавил он.

"Стоит заметить, что в первые дни в обменных пунктах вполне возможно появление "иррациональных" курсов, что не будет совпадать с рыночными реалиями. Поэтому советуем гражданам не торопиться скупать доллары или евро. Ситуация остается контролируемой, и сейчас рынку не грозят глобальные изменения", - сказал Лесной.

Эксперт напомнил, что новый курсовой режим - это промежуточный этап для восстановления плавающего курса, который будет введен только тогда, когда этому будет способствовать ряд экономических и политических факторов.

"Однако "освобождение" межбанковского курса - это уже шаг к саморегулированию безналичного рынка, ведь курс теперь будет зависеть от соотношения между спросом и предложением", - добавил начальник департамента казначейства "Глобус Банка".

Режим управляемой гибкости обменного курса

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, это не значит, что НБУ отпустил курс. Как отметил Пышный, ключевое слово в новом "режиме управляемой гибкости обменного курса" это "управляемое".

После решения НБУ курс доллара на наличном рынке вырос 3 октября на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар.