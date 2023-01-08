В Курской и Белгородской областях сообщают о взрывах

В Белгородской и Курской областях России в воскресенье, 8 января, прогремели взрывы. Жителей регионов призывают пройти в укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Изначально местные сообщали о работе ПВО над Валуйским районом Белгородской области. Затем на мобильные телефоны жителей начали приходить сообщения с призывом пройти в укрытия из-за обстрелов.
Отмечается, что громкие звуки были слышны в поселке Разумное и Шебекинском районе.
Кроме того, о взрывах сообщают и в Курской области. Там якобы под обстрел попал населенный пункт Теткино.
Напомним, сегодня днем в Белгородской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Шебекинском горокруге есть "прилеты".
Также сообщалось, что вчера в поселке Моква, который находится под российским Курском, вспыхнул пожар. По неподтвержденной информации там загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего во всем поселке пропал свет.
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