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Курской операции два месяца. Зеленский назвал ее важным этапом войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Операция ВСУ в Курской области длится уже ровно два месяца. Она является очень важным этапом войны, которая помогла и помогает Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

По его словам, сегодня был доклад по Курской операции.

"Сегодня - два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию", - сказал президент.

Зеленский отметил, что при достаточной поддержке партнеров Украина сможет оказывать давление на Россию именно так, как нужно, чтобы в РФ чувствовали, что "война ничего им не даст".

После этого глава государства выразил благодарность украинским воинам и подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области дала Украине один из крупнейших вкладов в обменный фонд.

"И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших парней - каждого подразделения, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет давить на России еще сильнее, потому что "лишь силой можно приблизить мир".

 

Кроме того, Зеленский в этом же обращении сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны, на следующей неделе будет работать с «нашими партнерами» относительно деталей Плана победы Украины. В частности, речь идет о военных пунктах Плана и стратегических по безопасности.

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