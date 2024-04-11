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В Курской области заявили об атаке на горно-обогатительный комбинат

Фото: в Курской области мог быть атакован горно-обогатительный комбинат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что в Курской области якобы был атакован Михайловский горно-обогатительный комбинат. В сети публикуют видео инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Россияне пишут в сети, что в ночь 11 апреля подвергся атаке беспилотников Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске.

 

Министерство обороны РФ заявило якобы об уничтожении 12 беспилотников над шестью регионами России. У Шойгу утверждают, что над Курской и Тамбовской областями ликвидировали по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией - по два, еще по одному - над Брянской и Липецкой областями.

Губернатор Курской области тоже уверяет, что были сбиты три беспилотника, но об атаке на ГОК не упоминает.

Следует отметить, что в начале марта на Михайловском горно-обогатительном комбинате произошел пожар. Россияне обвинили Украину в атаке.

Атаки на НПЗ в России

Как ранее отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет оградить все НПЗ от украинских атак.

При этом в США призывают Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так, в Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями".

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