В Курской области разыскивают пикап на украинских номерах с вооруженными людьми, - росСМИ

В Курской области полиция якобы объявила в розыск пикап на украинских номерах. В нем "могут находиться вооруженные люди".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.
По информации издания, российские полицейские уже начали план "перехват". Согласно ориентировке, которую получили правоохранители, в машине якобы могут находиться пятеро людей с оружием.
Фото: разыскиваемый автомобиль (t.me/bazabazon)
"По предварительным данным машина ехала со стороны Брянской области и последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха", - добавляют журналисты.
В издании уточняют, что в розыск объявили Volkswagen Amarok. В авто якобы как минимум два мужчины и одна женщина - 21-летний Коркишко Владимир, 34-летняя Анна Бондаренко и 42-летний Сергей Мороз.
"У полицейских есть информация, что диверсанты могут планировать тяжкие преступления на территории Белгородской области", - пишут журналисты.
Напомним, ранее стало известно, что в России убили солдата, который сбежал с оружием с фронта. Он участвовал в войне против Украины.
Также мы писали, что группа оккупантов с пулеметами сбежали со Сватовского направления (Луганская область) в Россию.
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