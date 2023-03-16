В Курской области разыскивают пикап на украинских номерах с вооруженными людьми, - росСМИ

По информации издания, российские полицейские уже начали план "перехват". Согласно ориентировке, которую получили правоохранители, в машине якобы могут находиться пятеро людей с оружием.

Фото: разыскиваемый автомобиль (t.me/bazabazon)

"По предварительным данным машина ехала со стороны Брянской области и последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха", - добавляют журналисты.

В издании уточняют, что в розыск объявили Volkswagen Amarok. В авто якобы как минимум два мужчины и одна женщина - 21-летний Коркишко Владимир, 34-летняя Анна Бондаренко и 42-летний Сергей Мороз.

"У полицейских есть информация, что диверсанты могут планировать тяжкие преступления на территории Белгородской области", - пишут журналисты.