В Курской области ликвидировали заместителя главнокомандующего ВМФ России

В Курской области был ликвидирован так называемый "герой России", заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМС) Михаил Гудков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Ранее о ликвидации Гудкова сообщали ряд пропагандистских Telegram-каналов, но позже эту информацию подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Сейчас подробности смерти оккупанта не раскрываются, но известно, что вместе с ним также погиб "его верный товарищ" Нариман Шихалиев.
Как рассказывает Кожемяко, Гудков - бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В марте 2025-го - занял должность заместителя главнокомандующего ВМС России в звании генерал-майора.
В том же числе ликвидирован имеет звание так называемого "героя России" и отмечен государственными наградами.
Министерство обороны России также подтвердило информацию о ликвидации Гудкова. Как сообщает ведомство, оккупант погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как во временно оккупированном Скадовске Херсонской области в конце марта взорвали автомобиль с офицерами российской оккупационной армии.
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