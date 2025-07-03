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В Курской области ликвидировали заместителя главнокомандующего ВМФ России

Фото: Михаил Гудков, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В Курской области был ликвидирован так называемый "герой России", заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМС) Михаил Гудков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Ранее о ликвидации Гудкова сообщали ряд пропагандистских Telegram-каналов, но позже эту информацию подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Сейчас подробности смерти оккупанта не раскрываются, но известно, что вместе с ним также погиб "его верный товарищ" Нариман Шихалиев.

Что известно о Гудкове

Как рассказывает Кожемяко, Гудков - бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В марте 2025-го - занял должность заместителя главнокомандующего ВМС России в звании генерал-майора.

В том же числе ликвидирован имеет звание так называемого "героя России" и отмечен государственными наградами.

Минобороны России подтверждает 

Министерство обороны России также подтвердило информацию о ликвидации Гудкова. Как сообщает ведомство, оккупант погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как во временно оккупированном Скадовске Херсонской области в конце марта взорвали автомобиль с офицерами российской оккупационной армии.

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