В Курской области ликвидировали заместителя главнокомандующего ВМФ России

Ранее о ликвидации Гудкова сообщали ряд пропагандистских Telegram-каналов, но позже эту информацию подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Сейчас подробности смерти оккупанта не раскрываются, но известно, что вместе с ним также погиб "его верный товарищ" Нариман Шихалиев.

Что известно о Гудкове

Как рассказывает Кожемяко, Гудков - бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В марте 2025-го - занял должность заместителя главнокомандующего ВМС России в звании генерал-майора.

В том же числе ликвидирован имеет звание так называемого "героя России" и отмечен государственными наградами.

Минобороны России подтверждает

Министерство обороны России также подтвердило информацию о ликвидации Гудкова. Как сообщает ведомство, оккупант погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.