На Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч военных РФ, - Зеленский

Бои в Курской области

Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже полтора месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ расширили плацдарм в Курской области.

Недавно сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении возросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.

Согласно данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.

А 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.

Вчера в комендатуре ВСУ сообщили, что украинские бойцы остановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем Сил обороны.

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