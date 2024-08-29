Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только

По словам Зеленского, на первом совещании присутствовали Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Они обсуждали линию фронта и, в частности, ситуацию в Покровске и Торецке.

"Обеспечение наших бригад и конкретные оборонные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно устойчиво сражаются на позициях", - написал Зеленский.

Также поднимался вопрос операции ВСУ в Курской области.

На втором совещании присутствовали Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и Минстратегпром Александр Камышин. Однако детали этого совещания президент не разглашает.

"Единственное, что стоит отметить - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - написал Зеленский.