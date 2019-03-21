Курсу долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 21 березня 2019 року знизився на 9 копійок до 27,10 грн/долар, курс купівлі до 27,07 рн/долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 30,81 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1050 грн/долар, євро 30,7758 - 30,8129 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4251 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,1050

EUR/UAH 30,7758 30,8129

RUB/UAH 0,4243 0,4251

Нагадаємо, 20 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1900-27,2200 грн/долар, євро 30,8796 - 30,9110 грн/євро, російський рубль 0,4226 - 0,4233 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 2725,6311 гривень за 100 доларів (+8,8432 гривень).