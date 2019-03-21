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Офіційний курс долара продовжує рости

Новини » Фінанси    21.03.2019 - 15:55
Офіційний курс долара продовжує рости
Фото: колаж (Pixabay)

НБУ підвищив курс долара до 27,25 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 2725,6311 гривень за 100 доларів (+8,8432 гривень).

При цьому курс долара на 21 березня становить 2716,7879 гривень за 100 доларів.

Офіційний курс долара продовжує рости

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,28 грн/долар, курс купівлі до 27,26 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,08 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 27,37 гривень за долар, на покупці виріс на 3 копійки до 27,16 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,32 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
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