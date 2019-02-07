Курсу долара знизився на міжбанку

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс доллара на межбанке в продаже 7 февраля 2019 года снизился на 3 копейки до 26,98 грн/доллар, курс в покупке до 26,95 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 30,60 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,5747 - 30,6061 грн/евро, российский рубль 0,4086 - 0,4093 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9500 26,9800

EUR/UAH 30,5747 30,6061

RUB/UAH 0,4086 0,4093

Напомним, 6 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0150 грн/доллар, евро 30,7167 - 30,7484 грн/евро, российский рубль 0,4097 - 0,4107 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 7 февраля составило 26,95 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9591 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 6 февраля (26,9622 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,95 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 февраля установлен на таком уровне: 2695,9350 гривен за 100 долларов (-0,4738 гривен).