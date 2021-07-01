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Курсу долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 30 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,37 гривень за долар, курс в покупці до 27,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 32,41 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3550 - 27,3750 грн/долар, євро 32,4895 - 32,5105 грн/євро, російський рубль 0,3745-0,3749 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 32,3840 - 32,4137 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає другий день поспіль після різкого падіння.

Курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 27,3841 гривень за 1 долар (+0,1566 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 27,2275 гривень за 1 долар.

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